OM-Nice ‍: La furia marseillaise contre Daniel Bravo

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les commentaires de Daniel Bravo lors de OM-Nice ont provoqué une véritable levée de boucliers sur les réseaux sociaux.

Sur le seul match de la journée diffusé par BeIN Sports, les supporters marseillais qui n’étaient pas au stade, n’ont pas apprécié les commentaires de Daniel Bravo. L’ancien attaquant connu pour son passage au PSG même s’il a joué aussi sporadiquement à l’OM, est toujours resté très attaché à ses deux premiers clubs : l’OGC Nice et l’AS Monaco. Et pour les suiveurs marseillais de la rencontre sur la chaine sportive, il ne fait aucun doute que Daniel Bravo a perdu toute impartialité sur quelques moments du match, notamment quand Hojbjerg a célébré un retour défensif en fin de rencontre, ce qu’il a jugé exagéré. Les commentaires négatifs ont clairement plu sur l’ancien attaquant, qui a même réussi bien malgré lui à se retrouver en tendance sur les réseaux sociaux tellement certains fans étaient exaspéré.

Le "oh non" de Daniel Bravo

💪Ⓜ️ Premier match et premier but pour Neal Maupay avec l'OM... contre son club formateur !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/DGqH5BuY93 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

« « Rulli il est chanceux » à chaque arrêt qu’il fait mdr. Les commentateurs de Bein qui pleurent à chaudes larmes. Daniel Bravo en tête », « Incroyable le seum de Daniel Bravo. On a bien compris que ça le faisait chier que l'OM gagne », « Non mais Daniel Bravo on a compris que t'étais pour Nice », « Le seum de Daniel Bravo qui reproche à Hojbjerg de célébrer son bon retour », « merci de ne plus faire commenter Daniel Bravo quand vous diffusez les matchs de l’OM », ont demandé les supporters de l’OM, pour qui la goutte d’eau a clairement été versée sur l’ouverture du score de Neal Maupay. Sur son coup de tête au coeur de la surface, l’attaquant olympien a trouvé la faille un peu à la surprise générale, et Daniel Bravo a lâché un « oh non », qui en dit long sur le club qu’il soutenait sur cette rencontre.