OM : Neymar provoque le plus incroyable des clash

La victoire de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain dans le dernier Classique de la Ligue 1 continue à faire réagir sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que certains acteurs de ce choc n’en finissent plus de rajouter de l’huile sur le feu. Si l’embrouille entre Neymar et Alvaro Gonzalez sera jugée par la LFP la semaine prochaine, c’est le chambrage de Dimitri Payet qui refait couler beaucoup d’encre. Après le succès de l’OM au Parc des Princes, le meneur de jeu marseillais avait publié un photo-montage sur lequel Neymar servait de chien à Alvaro. Un chambrage qui avait dépassé les bornes, selon les dires d’Alexy Bosetti. « Là, ça va trop loin. Ca ne m'a pas fait rire : Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. C'est comme si moi, je chambrais Payet, on est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin », a balancé, sur Eurosport, l’ancien joueur de Nice, qui est pourtant un chambreur né.

Une attaque qui n’a pas plu à Payet. « Et ensuite je t’achèterais toi pour te mettre devant chez moi parce que malheureusement tu n’as pas le niveau pour être dans mon jardin », a balancé le numéro 10 de l’OM sur Twitter. Ensuite, le clash s’est poursuivi. « Tu parles de mon jardin ? », a tweeté Bosetti, avec des photos sur lesquelles on voit l’OGCN battre Marseille au Vélodrome avec un but de sa part. Dans la foulée, l'international français a rétorqué avec une grosse attaque. « Ouais mais attendant c’est ça ton jardin actuellement. Allez dossier classé. Bonne soirée mes bébew », a lâché Payet, avec une photo du stade du Puy, où Bosetti évolue actuellement en National 2. Et pour finir, le clou du spectacle. « C’est vrai. Bonne soirée les Marseillais, ça aurait pu être la capitale bebewww », a conclu Bosetti, avec un vieux article dans lequel Payet explique avoir choisi le PSG quand il était encore un joueur de l’ASSE… Un bon vrai clash entre Marseillais et Niçois !

Ouais mais attendant c’est ça ton jardin actuellement 🤣🤣🤣

Allez dossier classé

Bonne soirée mes bébew 😘❤️@AlexyBosetti @Eurosport_FR pic.twitter.com/Jtr1OJuHq2 — Dimitri Payet (@dimpayet17) September 25, 2020