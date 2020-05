OM : Négociations en cours pour la vente du club !

Dans : OM.

L’actualité est brûlante à Marseille, où le départ d’Andoni Zubizarreta a provoqué la colère des supporters olympiens.

Et pour cause, André Villas-Boas a toujours lié son avenir à celui du directeur sportif espagnol, ce qui laisse clairement penser que le Portugais va également faire ses valises dans les heures à venir. Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on reste toutefois entre déception et espoir en raison d’une possible vente du club par Frank McCourt à un richissime homme d’affaires saoudien. Une rumeur qui prend une énorme ampleur ces dernières heures, et qui a été confirmée par l’insider @benben_onlyOM sur Twitter. Selon lui, des négociations sont effectivement en cours entre Frank McCourt et un investisseur pour le rachat de l’OM.

« Je n’ai pas voulu m’exprimer trop sur ce sujet en public. Je l’ai déjà dit en DM aux proches (qui peuvent attester). Mais oui, échange réel avec un investisseur. Tractations en cours suite à un rapprochement des deux parties par un cabinet spécialisé. Situation qui devient assez difficile à cacher aujourd’hui. Par contre, celui qui vous dit où cela en est, soit il trahit un NDA (peu probable vu les enjeux), soit est un bon mythomane. Donc pas d’enflammade » a prévenu l’insider, régulièrement informé sur les coulisses de l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Reste maintenant à savoir à quel stade en sont d’éventuelles négociations entre Frank McCourt et ce repreneur en question, et s'il s’agit d’Al-Walid ben Talal, comme cela est régulièrement murmuré ces dernières heures. Cette histoire a en tout cas le mérite de créer l’effervescence sur les réseaux sociaux, où l’on se croirait presque 4 ans en arrière, au moment où Frank McCourt a racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus pour 45 ME.