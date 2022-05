OM : Ne cherchez plus le grand attaquant, Sampaoli l'a trouvé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au contraire d’Arkadiusz Milik, souvent chahuté par son entraîneur à l’OM, Dimitri Payet entretient une relation très fluide avec Jorge Sampaoli.

Le capitaine de l’Olympique de Marseille a eu un rôle déterminant dans la course à la Ligue des Champions. Auteur de 16 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Dimitri Payet a porté l’OM tout au long de la saison sans jamais faiblir, malgré sa réputation d’intermittent du spectacle. Et si Dimitri Payet est parvenu à briller de la sorte, c’est aussi car Jorge Sampaoli lui a trouvé un rôle sur mesure avec -la plupart du temps- une position de numéro neuf à laquelle Dimitri Payet n’avait jamais évolué au cours de sa carrière. Très critique à l’égard de Jorge Sampaoli tout au long de la saison, Rolland Courbis a néanmoins rendu un bel hommage à l’entraîneur de l’OM en reconnaissant que ce repositionnement de Dimitri Payet avait été déterminant.

Payet en neuf, le coup de génie de Sampaoli

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

« Autant je n’ai pas été d’accord avec Sampaoli sur l’utilisation de certains joueurs de façon bizarre à l’OM. En revanche, cette histoire de faux neuf, ce n’est pas seulement l’idée d’avoir un faux numéro neuf qui était bonne, c’est l’utilisation de Payet. Cette utilisation de Payet dans ce rôle de faux neuf avec des joueurs vifs sur les côtés, je pense que c’est la meilleure. Sampaoli n’a pas cherché dans son effectif un numéro neuf ou un faux attaquant, il a simplement utilisé de manière très intelligente son meilleur joueur avec Payet qui peut décrocher dans ce rôle pour lancer les joueurs rapides sur les côtés » a analysé Rolland Courbis, qui félicite Jorge Sampaoli pour ce joli coup tactique. Dans une position de faux numéro neuf, Dimitri Payet a enchainé les bonnes prestations et s’est avéré être l’un des joueurs majeurs de l’OM cette saison en compagnie de Mattéo Guendouzi, William Saliba ou encore Valentin Rongier et Gerson.