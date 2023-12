OM ‍: Ndiaye affole le mercato, Longoria a 45 jours pour trancher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré des débuts chaotiques à l’OM, Iliman Ndiaye garde une excellente cote en Angleterre après son passage remarqué à Sheffield United en Championship. Les intérêts sont nombreux pour l’international sénégalais.

Auteur d’un seul but en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye peine à s’acclimater et à suivre les traces de Pierre-Emerick Aubameyang. L’international sénégalais a d’abord été exilé sur un côté avant de faire les frais du changement de système de Gennaro Gattuso. Remplaçant pendant quelques matchs, l’ancien attaquant de Sheffield United a été relancé dans le onze de départ face à Clermont dimanche après-midi. Aligné au côté d’Aubameyang dans le 3-5-2 de l’entraîneur italien, Iliman Ndiaye a livré une belle première mi-temps, se créant plusieurs occasions et étant à l’origine du but d’Amine Harit.

Les supporters de l’OM espèrent une seconde partie de saison en boulet de canon pour l’ancien chouchou de Sheffield United… à condition qu’il soit toujours à Marseille. Car en Angleterre, sa cote est toujours intacte et les intérêts sont nombreux pour tenter de le recruter. Sheffield justement est sur les rangs, mais ce n’est pas tout. A en croire les informations de Team Talk, Everton est également intéressé pour s’octroyer les services d’Iliman Ndiaye lors du mercato hivernal.

Everton rejoint la course à la signature d'Iliman Ndiaye

Recruté pour 18 millions d’euros bonus compris, l’attaquant sénégalais sera-t-il revendu par l’OM tant qu’il est encore temps, ou Pablo Longoria fera-t-il le pari de le conserver en espérant qu’il finisse par s’imposer en empilant les buts dans la cité phocéenne ? Le président de l’Olympique de Marseille a 45 jours pour se décider, soit jusqu’au 30 janvier prochain, date de clôture du mercato hivernal. La réflexion est sans doute déjà en cours au sein du board marseillais, que Mehdi Benatia a récemment rejoint. Nul doute que l’ex-capitaine du Maroc sera également déterminant dans ce choix qui dépendra aussi du montant des potentielles offres en provenance d’Angleterre pour le transfert d’Iliman Ndiaye.