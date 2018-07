OM : N°3 derrière Balotelli et Mitroglou ? Germain refuse de partir comme ça

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si Mario Balotelli n'a toujours pas signé à l'Olympique de Marseille, il semble évident que l'attaquant italien est proche du club phocéen en cette fin du mois de juillet. Et sur ce que l'on a vu des trois premiers matches amicaux de l'OM, Rudi Garcia a clairement fait de Kostas Mitroglou son numéro 1 actuel dans la hiérarchie des attaquant marseillais, une position qu'il cèdera si Super Mario signe lors de ce mercato.

Et forcément, Valère Germain reculera d'une position avec le risque pour le joueur français de passer beaucoup de temps sur le banc de touche. Aligné sur le côté droit de l'Olympique de Marseille, l'ancien monégasque est clairement prêt à tout afin d'avoir du temps de peu sous le maillot de l'OM. « Ça faisait un long moment que je n'avais pas joué à ce poste dans le couloir droit. J’avais joué à ce poste à 17 ou 18 ans à Monaco en formation. Si je peux apporter quelques fois cette année à ce poste, comme il y aura beaucoup de matchs, pourquoi pas. Après, il faut que je retrouve un peu de repères c’est normal, mais je préfère bien sûr jouer devant. Mais tant qu'on est sur le terrain, c'est le plus important, a confié, au Phocéen, Valère Germain, qui a déjà trouvé le chemin des filets lors des matches de préparation, ce qui l’embête presque un peu. L’an dernier, j’ai marqué plein de buts en amical et il a fallu attendre longtemps pour que ce soit le cas dans la saison. Si je peux éviter d’en marquer trop en amical et en garder pour le championnat. J’espère que je vais vivre une saison avec 60 matches, ça veut dire qu’on ira loin comme l’an passé. »