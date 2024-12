OM-Monaco ‍: Le Vélodrome bloqué à 20.000 supporters ‍?

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Intervenant pour Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a donné son sentiment sur l’ambiance au Vélodrome qui crispe les joueurs de l’OM à domicile dans un débat animé avec un auditeur.

Le contraste est saisissant. Très performant à l’extérieur (meilleure équipe loin de ses bases avec six victoires en sept déplacements), l’Olympique de Marseille est nettement plus en difficulté au Vélodrome. Avant-dernière équipe à domicile, le groupe de Roberto De Zerbi n’a remporté qu’une seule de ses cinq premières réceptions, c’était à la mi-septembre face à l’OGC Nice. Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport, un auditeur fan de l’OM a tenté d’expliquer les difficultés marseillaises dans leur enceinte, et a même proposé une solution radicale pour que les joueurs n'aient pas trop la tremblote. « Cette équipe n’a pas les épaules pour jouer au Vélodrome. Elle est trop jeune à mon goût. Elle ne connaît pas les réalités du Stade Vélodrome. Depuis le début de la saison, j’ai l’impression qu’ils nous manquent de respect. Il faudrait que l’on vienne avec seulement 20.000 supporters ? A chaque match, il y a 65.000 personnes. Tu dois être fier de porter ce maillot, ça doit te pousser», a estimé le dénommé Karim sur les ondes de RMC.

La clé, c'était OM-PSG

🔥⚪🔵 La réponse de Dupraz à un supporter de l'OM, suite au débat 'Le Vélodrome est-il un problème ?' :



💥 "Dès que ça ne va pas, vous sifflez ! Les joueurs sont crispés !" pic.twitter.com/hthQYx8pNM — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) December 1, 2024

Consultant régulier pour l’émission, Pascal Dupraz lui a répondu et ne veut pas rejeter la responsabilité sur les joueurs. Au contraire, il les défend : «Je comprends Karim, mais il n’y a pas encore de connexion entre les joueurs et les supporters. Dès que ça ne va pas, ils sifflent et ça crispe les joueurs. Cela n’a rien à voir avec la jeunesse. La clé, c’était Paris. Si tu gagnes contre le PSG, la connexion est exceptionnelle et là, tu roules sur tout le monde à domicile. Je comprends les fans de l’OM mais je partage aussi le sentiment des joueurs, la crainte qu’ils ont par rapport à l’événement. Comment voulez-vous que les joueurs soient prêts ? Si Marseille bat Monaco, ça sera quoi l’histoire, ils seront trop vieux, comment ça se passe ?», s’est indigné l’ancien entraîneur de l’ASSE, Dijon et Caen. Rendez-vous dans les prochaines heures pour voir si l’OM a appris de ses erreurs ou non.