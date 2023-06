OM ‍: Mohamed Bouhasfi regoûte au mercato, il le regrette déjà

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis son départ de RMC, Mohamed Bouhafsi ne communiquait plus trop sur le sujet du mercato de l'Olympique de Marseille. Le journaliste de France Télévision a replongé concernant l'entraîneur et il a vite compris que les choses ne s'étaient pas améliorées sur Twitter.

Pour les supporters de l’OM, Mohamed Bouhafsi a longtemps été une référence absolue, ce dernier ayant toujours d’excellentes informations sur le club phocéen, notamment lorsqu’il s’agissait de parler des transferts. Mais, en août 2021, le journaliste a décidé de quitter le groupe BFM-RMC, dont il était devenu le directeur de la rédaction foot. Désormais c’est dans C à Vous, sur France 5, mais également sur RTL, que Mohamed Bouhafsi exerce sa profession avec réussite. Cependant, de temps en temps, il donne quelques petites infos sur le football à ses 561.000 followers.

Voilà ce qui m’avait pas manqué et qui me donne envie de rien dire et de plus parler de football parfois. C’est niveau CP la lecture. La différence entre « être une option » et « accord de principe ». La Provence, l’équipe, moi, tout le monde est raccord et tu écris ça. 🤦🏽‍♂️ — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 21, 2023

Et cela a été le cas concernant le nom du futur entraîneur de l’Olympique de Marseille. Mardi, il a spécifiquement fait savoir que Christophe Galtier était effectivement toujours sur les tablettes de Pablo Longoria, mais sans aller plus loin. Alors, quand mercredi matin, il a annoncé l’accord de principe entre Marcelino et l’OM, certains lui sont tombés dessus.

Parler mercato de l'OM c'est dangereux

Revenu dans le calme de l’information plus générale, Mohamed Bouhafsi a rapidement compris que sur les réseaux sociaux la virulence était toujours aussi grande. Alors, après une nouvelle remarque désagréable d’une personne qui lui reprochait d’avoir parlé de Galtier, le journaliste a clairement fait connaître sa façon de penser. « Voilà ce qui ne m’avait pas manqué et qui me donne envie de rien dire et de plus parler de football parfois. C’est niveau CP la lecture. La différence entre « être une option » et « accord de principe ». La Provence, l’équipe, moi, tout le monde est raccord et tu écris ça », constate avec dépit Mohamed Bouhafsi, pas loin de jeter l'éponge sur ce sujet toujours sensible du mercato et de l'OM. Cependant, de nombreux supporters marseillais sont venus afin de lui faire remarquer qu'ils n'étaient pas tous aussi agressifs.