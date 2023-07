Trois attaquants attendus à l’OM, c'est chaud ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria a lancé le mercato de l’OM sur de bons rails avec la signature de Geoffrey Kondogbia. Le président olympien espère désormais renforcer l’effectif de Marcelino avec des latéraux et des attaquants.

Il y a quelques semaines en conférence de presse, Pablo Longoria promettait une large revue de l’effectif de l’Olympique de Marseille lors du mercato estival. Huit à neuf départs et autant d’arrivées, tel est l’objectif du président olympien durant cette période de transferts. Dans le sens des arrivées, on compte pour l’instant un renfort et non des moindres en la personne de Geoffrey Kondogbia. Dans son édition du jour, L’Equipe dévoilait ce week-end que l’OM ciblait deux latéraux à gauche et un à droite afin de compenser les départs de Sead Kolasinac, Nuno Tavares et Issa Kaboré.

Le secteur offensif sera également à renforcer, Marcelino ayant pour habitude d’évoluer en 4-4-2. Pour l’heure, l’effectif de l’OM ne compte qu’un seul attaquant en la personne de Vitinha, alors que des discussions sont toujours en cours pour prolonger le contrat d’Alexis Sanchez. A en croire les informations délivrées ce lundi par La Provence, l’objectif de Pablo Longoria est de recruter deux attaquants dans le cas où l’international chilien resterait au club.

Trois attaquants recrutés cet été par l'OM ?

Si l’ancien attaquant du FC Barcelone venait à partir, alors l’OM monterait à trois buteurs à recruter de toute urgence sur le marché des transferts. Le média marseillais ne cite pas de noms de potentiels buteurs mais selon les derniers échos, Wissam Ben Yedder (AS Monaco) et Folarin Balogun (Arsenal) plaisent énormément à Pablo Longoria. Pour des raisons différentes, ces deux pistes sont toutefois difficiles à conclure pour Marseille. L’international français bénéficie d’un salaire XXL en Principauté tandis que le buteur des Gunners, prêté à Reims cette saison, est estimé à près de 40 millions d’euros par le club londonien. De quoi faire réfléchir les dirigeants de l’OM, en pleine réflexion sur leur quête de plusieurs avant-centres.