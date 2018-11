OM : Mitroglou viré de Marseille comme un chien, les supporters votent pour !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Interrogés dans un sondage, les supporters de l'Olympique de Marseille ont tranché dans le vif par rapport à l'avenir de Kostas Mitroglou.

Attendu au tournant cette saison par les membres du club phocéen, mais aussi et surtout par les supporters, Kostas Mitroglou est une nouvelle fois en train de décevoir tout le monde au Vélodrome. Auteur de trois petits buts en dix matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, l'international grec peine toujours autant à faire l'unanimité. Et si Valère Germain, son concurrent à la pointe de l'attaque marseillaise ne fait pas mieux, le niveau de jeu affiché par le joueur de 30 ans, recruté pour 15 millions d'euros durant l'été 2017, exaspère tous les fans de l'OM. Et le ressenti général, pris par Le Phocéen dans un récent sondage, est sans appel.

À la question « L'OM doit-il se séparer de Mitroglou ? », les Olympiens répondent « Oui, quelle que soit la formule et quel que soit le prix proposé » à 57 %, et « Oui, mais à condition de négocier un bon transfert » à 37 %. Seulement 6 % des 23 000 personnes interrogées disent « Non ». La cote de popularité de l'ancien du Benfica est donc au plus bas à Marseille. Rien d'étonnant après sa dernière sortie contre Dijon (2-0), au cours de laquelle Rudi Garcia l'a sorti dès la mi-temps, suite à une première période catastrophique, à l'image, finalement, de son passage à l'OM...