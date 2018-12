Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Kostas Mitroglou a perdu ses derniers supporters à l'Olympique de Marseille lors de cette première partie de la saison 2018-2019. Et nombreux sont ceux qui souhaitent désormais que les dirigeants de l'OM profitent du mercato d'hiver pour tenter de se débarrasser de l'attaquant grec, y compris en le libérant de son contrat histoire de ne plus avoir à payer son salaire. Sur le plateau du talk-show du Phocéen, Jacques Bayle a sorti l'artillerie lourde pour dire tout le mal qu'il pensait de Kostas Mitroglou et son désir de voir ce de dernier partir au plus vite et si possible dès les premiers jours du mois de janvier.

« Moi Kostas Mitroglou, je préfère qu’il se casse, qu’il s’en aille, qu’il débarrasse le plancher. Je ne veux plus le voir à l’OM. Tu vois les chèvres, et bien il a même une tête de chèvre. C’est bon, je n’en peux plus. Le Kostas FC, il y a encore des membres ? (...) Si on le prête, en sept mois avec son salaire on économise 1,3ME, c’est toujours ça de pris. Moi Mitroglou, je le donne n’importe où mais je fais plaisir à des gens... », a lancé l'agent de joueur et animateur sur France Bleu Provence, visiblement très remonté contre l'attaquant marseillais. On peut toutefois se demander si Jacques-Henri Eyraud offrira à un club Kostas Mitroglou qu'il a tout de même acheté pour 15ME et dont 50% du montant d'un éventuel transfert devra être reversé à Benfica.