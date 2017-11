OM : Mitroglou un tocard ? Rudi Garcia effaré des attaques

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

On ne sait pas si Kostas Mitroglou s'intéresse à ce qui se dit de lui depuis dimanche soir, mais si c'est le cas alors l'attaquant grec de l'Olympique de Marseille doit avoir le moral dans les chaussettes. Car il n'est pas exagéré de dire que Mitroglou a pris cher, et même très cher, suite aux deux matches contre le PSG et surtout Lille, où il est passé à travers. Pour Rudi Garcia, il est tout de même un peu trop violent de déjà détruire celui qui a signé dans les ultimes minutes du mercato à l'OM

L'entraîneur marseillais est donc monté au créneau avant le match face au Vitoria Guimaraes afin de calmer tout le monde concernant Kostas Mitroglou. « Je demande de la patience ! C'est juste évident qu'il faut de la patience, on a un joueur qui revient de blessure, qui a besoin d'apprendre le championnat français. Il a disputé trois matches, dont un où il a été dans tous les bons coups, et deux autres plus compliqués pour lui. Enfin à Lille, cela a été compliqué pour tout le monde, on a vite marqué et on a défendu notre but bec et ongles pour prendre les trois points. Laissez-lui du temps, laissez le bosser. On a besoin de lui. Donc je demande de la patience », explique Rudi Garcia, légèrement agacé par ce sujet.