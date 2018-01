OM : Mitroglou, un flop ? Zubizarreta refuse d'y croire !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Très décevant ce dimanche en Coupe de France face à Valenciennes, Kostas Mitroglou ne devrait néanmoins pas quitter l'Olympique de Marseille lors du mercato hivernal.

Pourtant, ce ne sont pas les offres qui manquent selon les informations du journal L’Equipe. En effet, le quotidien national avance ce dimanche que l’international grec a conservé « une belle cote » sur le marché des transferts. Ainsi, plusieurs équipes se sont renseignées pour un prêt de six mois de l’ancien buteur de Benfica. Ces derniers jours, le Besiktas et certaines formations chinoises auraient notamment manifesté leur intérêt auprès d’Andoni Zubizarreta.

Mais visiblement, le directeur sportif de l’OM a fait savoir aux courtisans de Kostas Mitroglou qu’il était inutile de perdre son temps dans ce dossier. En effet, Marseille ne compte pas recruter en attaque et les joueurs actuellement en place (Njie, Mitroglou et Germain) ne devraient pas bouger en janvier. Les prochains mois diront si le club phocéen a eu raison d’insister avec celui qui a notamment porté les couleurs de l’Olympiakos durant sa carrière, et qui a été vivement critiqué par la majorité des observateurs durant la première partie de saison.