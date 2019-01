OM : Mitroglou quitte Marseille mais il reviendra en 2020

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Cette nouvelle ne fera probablement pas pleurer grand monde à Marseille, mais RMC annonce ce mercredi soir que Kostas Mitroglou a quitté la cité phocéenne pour rejoindre Istanbul, où l'attaquant grec va être prêté à Galatasaray pour 18 mois.

A priori, la formation stambouliote aurait accepté de prendre en charge le salaire de Kostas Mitroglou, ce dernier étant prêté pour la fin de cette saison et la suivante. Etant engagé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2021, le buteur international grec reviendra donc à l'été 2020, même s'il est évident que les dirigeants de l'OM ne voudront probablement plus entendre parler d'un des plus gros flops de ces dernières saisons. Sous le maillot de Galatasaray, Kostas Mitroglou devrait confirmer qu'il n'a pas perdu toutes ses qualités, les supporters du club turc n'étant pas du genre à rigoler non plus.