OM : Mitroglou n'est pas pire que Benedetto, le voilà le 9

L’OM s’est montré attractif sur le mercato. Avec toutefois quelques manquements remarqués.

L’Olympique de Marseille a bouclé son mercato avec cinq recrues (Gueye, Balerdi, Nagatomo, Henrique, Cuisance) en attendant une sixième en joker pour remplacer Bouna Sarr, transféré au Bayern Munich. Un bilan satisfaisant pour Giovanni Castaldi. Le journaliste de la chaîne L’Équipe a loué le travail de la direction olympienne durant la période estivale. Il en a fait part sur le plateau de L’Équipe d’Estelle. « Les joueurs qu’ils ont pris sont très cohérent par rapport au nouveau projet. Par rapport à ce que veut mettre en place Pablo Longoria. Luis Henrique, tout le monde le critique, mais personne ne l’a encore vu. Ca se trouve ca sera un très bon joueur, il n’a que 18 ans. Cuisance est un joueur avec un immense potentiel », souligne-t-il avant de mettre en avant le seul point d'ombre de ce mercato.

« Pour moi, la grave erreur sur ce numéro 9, c’est d’avoir mis à la cave Mitroglou. J’espère qu’ils vont le remettre. Quand tu regardes les stats de tous les attaquants, Germain, Benedetto, etc … Mitroglou a le meilleur ratio et je ne l’ai pas trouvé si nul que ça avec l’OM. Donc il faut le relancer », a poursuivi le journaliste. Avec la succession de matches qui attend le club phocéen cette saison, André Villas-Boas n’aura peut-être à un moment pas d'autres choix que de solliciter à nouveau l’indésirable grec. Dario Benedetto ne pourra pas jouer tous les matches, et pire encore, une blessure de l’ancien joueur de Boca viendrait sacrément refroidir AVB. Décrié depuis son arrivée en 2017, Mitroglou pourrait bien avoir une dernière chance à l'OM, faute d'avoir été libéré ces dernières semaines.