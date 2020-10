OM : Marseille prêt à une décision fracassante pour son joker ?

Dans : OM.

Le mercato a officiellement fermé ses portes lundi soir. Mais du côté de l’Olympique de Marseille, un renfort est encore attendu…

Effectivement, le club phocéen a bien l’intention d’utiliser son joker, que les clubs français possèdent afin de recruter un joueur évoluant en Ligue 1 ou Ligue 2. La priorité de l’OM est de recruter un latéral droit afin de compenser le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich. Ces dernières heures, les noms de Kenny Lala, Djibril Sidibé, Fabien Centonze ou encore Thomas Foket sont évoqués avec insistance. Mais selon Le Phocéen, il n’est pas encore acquis que l’Olympique de Marseille utilisera son joker pour recruter un défenseur. Le média estime qu’il n’est pas impossible que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria se tournent vers un joueur offensif, André Villas-Boas n’ayant pas obtenu la doublure qu’il souhaitait à Dario Benedetto cet été.

« Ce poste de latéral droit est-il si prioritaire que cela ? Pas si sûr, car au-delà de Sakai, il faut se souvenir que l'OM dispose d'un autre latéral droitier avec Yuto Nagatomo. Le Japonais a certes fait l'essentiel de sa carrière de l'autre côté, mais il reste tout à fait capable de dépanner dans un couloir sur son pied naturel. Tout cela pour dire que l'OM lorgne certainement aussi sur un autre marché : celui des avants-centre » souligne le média marseillais. « Là encore, des solutions existent en Ligue 1, même si elles ne sont pas légion. Il faut plutôt chercher du côté des joueurs qui ne jouent plus dans leurs clubs, ou dont on cherche à se séparer. On pense à Thimothy Weah, qui ne joue quasiment pas à Lille, à Ludovic Ajorque qui vient de voir débarquer Habib Diallo à Strasbourg, ou encore à Boulaye Dia, qui a toujours un bon de sortie à Reims ». Des noms qui ne font pas spécialement rêver, mais qui pourraient toutefois rendre de fiers services à l’Olympique de Marseille en Ligue 1.