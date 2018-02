OM : Mitroglou manquera bien plusieurs semaines

Dans : OM, Ligue 1.

Comme annoncé par l’entraîneur Rudi Garcia, Kostas Mitroglou sera absent pour le match d’Europa League entre l’Olympique de Marseille et Braga jeudi (19h). Et l’attaquant grec manquera beaucoup d’autres rencontres. Victime d’un problème musculaire à la cuisse gauche, l’ancien joueur de Benfica sera absent « pour une durée de près de trois semaines », a annoncé le club phocéen. Mitroglou ne devrait pas disputer les chocs face au Paris Saint-Germain en championnat le 25 février, puis trois jours plus tard en Coupe de France