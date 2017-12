OM : Mitroglou deviendra une légende du club annonce Zubizarreta

Dans : OM, Ligue 1.

Recruté pour 15 millions d’euros cet été, Kostas Mitroglou (29 ans) est incontestablement le flop du mercato de l’Olympique de Marseille.

Au-delà de ses faibles statistiques (2 buts en L1), l’attaquant grec a montré une incroyable maladresse et une mobilité très réduite. Bien sûr, cela n’a pas échappé aux supporters marseillais qui ne comprennent pas comment le club phocéen a pu miser autant sur l’ancien joueur de Benfica. Mais de son côté, la direction continue de défendre Mitroglou. A l’image d’Andoni Zubizarreta qui va jusqu’à imaginer son avant-centre en sauveur comme Basile Boli en finale de la Ligue des Champions en 1993.

« C'est un bon joueur, un bon buteur, il a la capacité pour jouer sous la pression d'un club comme l'OM, a certifié le directeur sportif à La Provence. Il est un peu arrêté, mais ça ira. Quand tu prends une décision, c'est pour la saison. Kostas Mitroglou va peut-être marquer le but vainqueur en finale de la Coupe de France et devenir le nouveau Basile Boli pour les supporters. Mais on est en décembre, ce qu'on pense aujourd'hui ne durera pas toute la saison. Un départ cet hiver ? Non, ce n'est pas du tout l'idée. » Après tout, Brandao a bien marqué des buts importants pour l’OM...