OM : Mitroglou de retour, Eyraud répond cash à Galatasaray !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Prêté par Marseille à Galatasaray pour une durée d’un an et demi l’hiver dernier, Kostas Mitroglou n’a pas convaincu grand monde en Turquie.

A tel point que les dirigeants stambouliotes ont l’intention de renvoyer le Grec à Marseille dès cet été au mercato. Mais pour cela, il faut l’accord de Jacques-Henri Eyraud, le contrat de Mitroglou liant officiellement le joueur et Galatasaray jusqu’en juin 2020. Et à en croire les informations de La Provence, il est tout simplement inenvisageable que l’ancien buteur de Benfica revienne à Marseille dans les prochaines semaines.

Effectivement, le média affirme que Jacques-Henri Eyraud n’a nullement l’intention de récupérer Kostas Mitroglou et son salaire XXL sur la Canebière. Et ce n’est pas l’arrivée en poste d’André Villas-Boas, fin connaisseur du championnat portugais, où Mitroglou a explosé, qui changera quelque chose. Car visiblement, le technicien marseillais ne compte pas non plus sur Kostas Mitroglou. Les agents du Grec savent désormais à quoi s’en tenir et vont s’activer pour lui trouver une porte de sortie. Sans quoi, la saison 2019-2020 risque d’être longue pour Kostas Mitroglou, sans doute sur le banc… de Galatasaray