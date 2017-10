OM : Mitroglou brille déjà, Rudi Garcia s'en frotte les mains

Dans : OM, Ligue 1.

Malgré le match nul (3-3), l’Olympique de Marseille est reparti avec quelques satisfactions de Strasbourg. La prestation de Kostas Mitroglou, buteur, en est forcément une.

Titulaire lors des deux matchs de la Grèce durant la trêve internationale, Kostas Mitroglou était à nouveau aligné d’entrée de jeu contre Strasbourg avec l’Olympique de Marseille. Préféré à Valère Germain en pointe, l’ancien buteur de Benfica a livré une grosse prestation, en étant impliqué sur les trois buts phocéens. Après la rencontre, Rudi Garcia a confié qu’il avait apprécié le match de celui qui devrait vite s’imposer comme une évidence au poste d’attaquant à l’OM.

« Il est dans les bons coups. Il met un but qui est peut-être plus difficile que celui qui est contré sur la ligne par un défenseur strasbourgeois. Il n’est pas si simple à mettre ce but après la frappe d’Amavi. Le ballon est repoussé par le gardien et le ballon rebondit beaucoup. Il est quand même pratiquement dans tous les bons coups. Sur le deuxième but, même si c’est Koné qui marque, c’est lui qui est bien placé à la lutte de la tête ». Beaucoup d’éloges, mais également des attentes de la part de l’ancien manager du LOSC. « Il peut faire un peu plus et un peu mieux, mais il faut lui laisser du temps pour connaitre l’équipe, savoir ce qu’on attend de lui. C’est quand même une bonne première pour lui » s’est satisfait le coach phocéen, qui pourrait laisser son buteur au repos face à Guimarães en Europa League jeudi avant le choc contre le PSG.