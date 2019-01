OM : Mitroglou abandonne, il quitte l'OM au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 3 petits buts cette saison en Ligue 1, Kostas Mitroglou ne figure plus dans les plans de Rudi Garcia depuis plusieurs semaines à l’Olympique de Marseille. Remplaçant contre Monaco, l’international grec n’a même pas été retenu dans le groupe phocéen pour le déplacement à Saint-Etienne ce mercredi soir. Le divorce est-il consommé entre l’ancien buteur de Benfica et son entraîneur ? Visiblement, oui. Et selon les informations du journal L’Equipe, le départ de l’attaquant de 31 ans pourrait même être une question de jours.

« L’international grec a payé son comportement en étant écarté par Rudi Garcia du groupe qui se déplace à Saint-Etienne ce soir. Son avenir à l’OM semble d’ailleurs de plus en plus incertain, alors que les deux parties se sont entretenues récemment à ce sujet. Il a été acté qu’un départ était la meilleure solution pour tout le monde » explique le journal national, qui ne cite néanmoins pas de potentiels points de chute pour Mitroglou. Longtemps durant le mois de décembre, il a été question d’un retour à l’Olympiakos, voire d’un transfert en Chine. Des pistes qui n’ont pas encore été confirmées mais qui pourraient bien refaire surface dans les prochaines heures…