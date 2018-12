OM : Mitroglou à Marseille, c'était un traquenard

Dans : OM, Ligue 1.

Les matches se suivent et se ressemblent, ou presque, pour Kostas Mitroglou, qui ne trouve pas plus le chemin des filets que son compère Valère Germain, mais qui focalise autour de sa personnalité le ressentiment des supporters de l'Olympique de Marseille. Alors que son départ semble inéluctable, malgré les propos de Rudi Garcia, Kostas Mitroglou a reçu le soutien de Geoffroy Garétier. Lors du Late Football Club, le journaliste a estimé que l'attaquant grec avait été directement plombé dès sa signature à l'OM au mercato 2017.

Pour Geoffrey Garétier, si Kostas Mitroglou est dans le dur, rien n'a été fait pour l'aider depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille. « Je ne suis pas là pour être l’avocat de Mitroglou ou un procureur, mais ce qui est compliqué pour lui c’est qu’il y a un mythe du numéro 9 à l’Olympique de Marseille et cela bien avant Jean-Pierre Papin. Et je me souviens que la première saison de JPP à l’OM avait été catastrophique. Attention, je ne compare pas les deux. Mais au bout d’un an, on ne pouvait pas savoir le joueur que Jean-Pierre Papin allait devenir. Ce que je veux dire, c’est qu’on est toujours hyper impatient avec un avant-centre marseillais. Mitroglou est arrivé blessé à l’OM, il était non-désiré, et tout le monde s’est tordu le nez en disant : « qui c’est ce mec on ne le connaît pas ». Il a un look qui n’est pas très moderne. Les dés étaient pipés, mais je suis convaincu qu’il vaut mieux que ça, car aujourd’hui c’est clairement un échec évidemment », a expliqué le journaliste de Canal+ au sujet du buteur de l'OM.