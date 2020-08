OM : Mitroglou à la cave, un gâchis XXL dénoncé

Dans : OM.

De retour à l’OM après deux prêts non concluants à Galatasaray et au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou n’entre pas dans les plans d’André Villas-Boas.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur portugais l’a rapidement fait savoir à l’international grec puisque ce dernier n’a été convoqué à aucun stage de préparation et à aucun match amical. Pire, Kostas Mitroglou ne s’entraîne pas avec le groupe professionnel, même lorsque celui-ci est à Marseille comme c’est le cas depuis quelques jours. Le message envoyé à Kostas Mitroglou est clair. A un an de la fin de son contrat, il doit trouver une porte de sortie rapidement. Une situation perdant-perdant que regrette Marc Libbra, persuadé que l’ancien goleador de Benfica et de l’Olympiakos pourrait être utile à Marseille, qui cherche une doublure à Dario Benedetto.

« C'est dommage, car c'est un mec qui est capable de marquer des buts. Certes il n'a pas bonne presse, mais je me rappelle certains matchs, c'est un bon joueur. Il est capable de te rendre service, surtout quand Benedetto a besoin de souffler » a estimé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, interrogé par Le Phocéen. Un constat d’autant plus valable que dimanche soir, après la victoire de son équipe face à Nîmes au Costières (0-1), André Villas-Boas a fait savoir que Valère Germain ne serait plus utilisé dans une position d’avant-centre. Le Portugais estime que l’ancien buteur de l’ASM n’a pas sa place en pointe dans un 4-3-3. En attendant une potentielle recrue, c’est donc le jeune Marley Aké (19 ans) qui fait office de doublure à Dario Benedetto. Pendant ce temps, Kostas Mitroglou s’entraîne en solitaire en attendant de trouver un nouveau point de chute.