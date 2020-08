OM : Il chambre Mitroglou, un jeune du centre de formation viré

Dans : OM.

A un an de la fin de son contrat à l'OM, Kostas Mitroglou est revenu à Marseille. Mais l'attaquant est désormais la cible des moqueries.

Arrivé à l’Olympique de Marseille dans les derniers instants du mercato 2017, Kostas Mitroglou a bien compris qu’André Villas-Boas ne comptait pas sur lui pour la dernière année de son contrat. Mais l’attaquant grec continue à s’entraîner sans faire de bruit afin de ne pas subir une éventuelle sanction des dirigeants phocéens, prompts à virer les joueurs dont ils ne veulent plus comme on l’a vu dans un passé pas si lointain. Cependant, de retour dans la cité phocéenne, Kostas Mitroglou doit faire face à des moqueries et même à quelques comportements stupides. Ainsi, la semaine passée, le « célèbre » Bengous a mis en ligne une vidéo d'un petit échange qu’il avait eu dans une paillote avec l’attaquant, avant de s’en moquer cruellement. Ce qui avait d’ailleurs valu à l’auteur de la vidéo quelques commentaires assassins de supporters de l’OM.

Mais, selon L’Equipe, en interne, les dirigeants marseillais ont nettement moins apprécié qu’un jeune joueur du centre de formation ait mis en ligne sur les réseaux sociaux une photo de Kostas Mitroglou en train de faire des tests physiques avec un commentaire salement moqueur. Et comme Mohamed Henni a relayé cette image, laquelle est devenue virale, Nasser Larguet, le patron du centre de formation de l’Olympique de Marseille a décidé de frapper vite et fort. Le jeune défenseur de 17 ans va en effet être viré du centre de formation de l’OM suite à cette attitude peu confraternelle, le club phocéen ne souhaitant pas qu'un tel climat s'installe, que ce soit contre Kostas Mitroglou ou d'autres joueurs. Ce qui se passe à la Commanderie doit rester à la Commanderie et si la leçon est rude, elle sera retenue.