OM : Milik plus fort que Neymar, la Pologne ose

Auteur d’un but splendide à Montpellier la semaine dernière, Arkadiusz Milik a cette fois été passeur décisif contre Lorient ce week-end (3-2).

De nouveau titularisé seul à la pointe de l’attaque de l’OM, l’international polonais s’est agacé devant la première mi-temps indigeste de son équipe. Fort heureusement, la deuxième période des coéquipiers de Jorge Sampaoli était d’un tout autre niveau, et Dimitri Payet a rapidement égalisé de fort belle manière sur une remise magnifique d’Arek Milik, lequel parvient à être décisif à quasiment chaque match. Prêté à l’OM jusqu’en juin 2022 avec une option d’achat automatique, l’ex-buteur de Naples est la meilleure recrue de Marseille depuis bien longtemps. Et en attendant de savoir s’il restera à l’issue de la saison malgré une absence de qualification pour la Ligue des Champions, l’OM profite de son talent hors norme.

« Le meilleur joueur de Ligue 1 »

Du côté de la presse polonaise, on n’est plus étonné de l’habilité et de la technique d’Arkadiusz Milik. Mais on reste sous le charme d’un joueur de cette classe à tel point que dans son édition du jour, le quotidien polonais Super Express a qualifié Arkadiusz Milk de meilleur joueur du championnat de France de Ligue 1. Rien que ça. « Il a connu une période difficile dans sa carrière mais il renait dans son nouveau club à Marseille. Le Polonais a déjà marqué cinq buts et lors du dernier match, il a délivré une passe décisive. A l’approche de l’Euro, son niveau de forme augmente. Et pour cause, même en dehors des terrains, il s’attelle à perfectionner sa silhouette » écrit le média avant de poursuivre. « Sur Instagram, le meilleur joueur de Ligue 1 s‘est affiché en plein entraînement extérieur avec une charge sur la poitrine, travaillant ses abdos et récoltant de nombreux compliments ». L’enflammade est totale en Pologne, on se croirait presque à Marseille.