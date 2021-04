OM : Pas de podium, Ciao Milik !

Dans : OM.

Selon la presse italienne, Arkadiusz Milik est de plus en plus proche d'un retour en Italie. Et la non-qualification de l'OM pour la prochaine Ligue des Champions n'arrange pas les choses.

Arrivé à Marseille cet hiver après des semaines de négociations, Arkadiusz Milik avait d'abord été gêné dans son adaptation par une blessure à la cuisse. Depuis son retour, l'attaquant démontre qu'il était le profil recherché par l'OM depuis de nombreuses saisons. Déjà auteur de cinq buts en onze matchs sous les couleurs olympiennes, il apporte surtout une présence qui manquait sur le front de l'attaque marseillaise avec Valère Germain et Dario Benedetto. Samedi après-midi encore, il a permis aux siens de revenir dans un match compliqué face à Lorient d'une jolie remise de la tête pour Dimitri Payet. Mais malgré de bonnes performances avec l'OM, l'avenir de Milik dans le sud de la France n'a rien de certain, bien au contraire.

Un retour en Italie privilégié

Avant de rejoindre l'OM, prêté par le Napoli, Arkadiusz Milik était convoité par de nombreux clubs de Serie A : la Juventus, l'Inter Milan et l'AS Roma. Son arrivée en Ligue 1 a donc énormément surpris les médias transalpins. Mais il semblerait que le transfert du buteur vers un top club italien ne soit en réalité qu'une question de temps. Le site TuttoJuve l'affirme, en cas de non-qualification en Ligue des Champions, le joueur de 27 ans quittera Marseille pour faire son retour en Serie A. Si la Juventus tient la corde, les deux clubs de Milan, la Roma et même la Fiorentina n'ont pas dit leur dernier mot. Actuellement à la lutte avec le RC Lens pour la cinquième place, l'OM se prépare donc à perdre son numéro 19. En cas de départ du Polonais, Pablo Longoria travaille déjà sur le nom de son successeur. Dans cette optique et avec l'objectif de dénicher des pépites à moindre coût, l'OM surveille José Juan Macias, attaquant de 21 ans évoluant à Chivas au Mexique.