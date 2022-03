OM : Milik menace de partir à cause de Sampaoli

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déçu de son temps de jeu à Marseille, Arkadiusz Milik ne comprend pas les choix de son entraîneur Jorge Sampaoli. La situation se tend entre les deux hommes, à tel point que l'attaquant polonais pourrait faire ses valises si la situation n’évolue pas.

Une heure avant les matchs de l’Olympique de Marseille, l’annonce de la compo de Jorge Sampaoli est toujours très attendue. Hormis la fausse concurrence entre les gardiens Pau Lopez et Steve Mandanda, beaucoup se demandent si l’attaquant Arkadiusz Milik aura enfin les faveurs de l’entraîneur. Ce n’était pas le cas dimanche dernier à Troyes (1-1). Un choix qui, selon le journal L’Equipe, a surpris au sein du club phocéen. Le profil de l’avant-centre aurait permis de fixer la défense troyenne. D’où l’incompréhension de plusieurs acteurs comme Pablo Longoria.

Comme un symbole, Arkadiusz Milik fête ses 28 ans, un lendemain de match, où il n'a joué que 15 minutes...



Un n°9 de sa trempe doit jouer plus. pic.twitter.com/nRWsW1cwWQ — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 28, 2022

De son côté, le président se retrouve dans l’embarras. Le dirigeant a toujours promis un rôle majeur à Arkadiusz Milik qu’il a encore rassuré cet hiver. Ce qui explique pourquoi le Polonais et son entourage se plaignent. Le problème, c’est que l’Espagnol refuse d’intervenir dans les choix de Jorge Sampaoli. « Sur la question des cas individuels, naturellement je parle avec le coach après le match, pas tout de suite car on se trouve dans les émotions, ce n'est pas le moment de faire des analyses, a confié Pablo Longoria à RMC. On parle le lendemain. Dans la gestion des joueurs, il faut s'adapter car chaque joueur a une gestion particulière. »

« Dans le cas de Milik, personne ne peut mettre en doute son niveau international, a-t-il poursuivi. Ses statistiques parlent pour lui. On a besoin du meilleur Milik pour atteindre les objectifs. Mais après, c'est l'autorité du coach, les choix du coach, un dirigeant ne peut pas rentrer dans les choix du coach. Je me dois de respecter son autorité. » Une situation dangereuse dans la mesure où Arkadiusz Milik, bien qu’épanoui à Marseille, ne s’imagine pas rester avec Jorge Sampaoli la saison prochaine si rien ne change. D’ailleurs, le quotidien ajoute que la principale source de motivation du buteur, en plus d'une qualification en Ligue des Champions avec l'OM, concerne sa volonté de rester sur les tablettes des clubs européens…