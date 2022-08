OM : Milik expulsé par Longoria, stupeur à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire lors des deux premiers matchs de la saison, Arkadiusz Milik n’est pas certain de rester à l’OM jusqu’à la fin du mercato.

Critiqué par une partie des supporters de l’Olympique de Marseille après deux matchs décevants en ouverture du championnat, Arkadiusz Milik ne fait plus l’unanimité dans la cité phocéenne. L’international polonais peine à retrouver son meilleur niveau, ce qui inquiète à Marseille, où Pablo Longoria a toujours défendu l’ex-attaquant de Naples publiquement. En interne, le président de l’OM a en revanche beaucoup plus de doutes quant au rendement d’Arkadiusz Milik. A tel point que l’Espagnol ne dirait pas non à un départ du Polonais et de son imposant salaire selon Karim Bennani. Via son compte Twitter, le journaliste de la Chaîne L’Equipe et de Prime Vidéo a dévoilé que Pablo Longoria avait proposé Arkadiusz Milik à plusieurs clubs européens dans l’optique de ce mercato estival.

Milik proposé à la Juve et à Manchester United

« L’OM aurait proposé Arkadiusz Milik à plusieurs clubs européens. Parmi les clubs sondés il y aurait Everton, Manchester United ou encore la Juventus Turin. Fin du mercato le 1er septembre » a publié Karim Bennani sur son compte Twitter. Reste maintenant à voir si les clubs à qui Arkadiusz Milik a été proposé sont susceptibles d’être intéressés. Pablo Longoria n’a évidemment rien fait au hasard et sait pertinemment qu’Everton, Manchester United et la Juventus Turin sont à la recherche d’un avant-centre d’ici la fin du mercato. Les Toffees ont d’ailleurs coché le nom d’un autre attaquant de l’OM, à savoir Bamba Dieng, mais l’international sénégalais préfèrerait être prêté à Lorient avant de faire le grand saut vers l’étranger. Quant à la Juventus Turin, le club fait d’Alvaro Morata (Atlético Madrid) sa priorité, mais l’Espagnol a marqué lors de la première journée de Liga avec les Colchoneros, qui pourraient donc le garder. Enfin, Manchester United prospecte pour se renforcer en attaque et a ciblé Moussa Dembélé de l’OL. Dans les trois cas, Arek Milik n’est donc pas une priorité. Mais le Polonais pourrait représenter un plan B de luxe dans la dernière ligne droite en cas de panic buy…