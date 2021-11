OM : Milik et Payet, le duo qui énerve en L1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour de blessure depuis quelques semaines, Arkadiusz Milik n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau à l’Olympique de Marseille.

En effet, Jorge Sampaoli et les supporters de l’OM n’ont pas encore retrouvé le buteur irrésistible de la saison dernière. Néanmoins, Arkadiusz Milik reste un précieux atout pour l’Olympique de Marseille en raison de ses appels incessants et de sa qualité technique au-dessus de la moyenne. Interrogé par Nice-Matin, le défenseur azuréen Jean-Clair Todibo a été questionné sur l’identité de l’attaquant de Ligue 1 lui ayant posé le plus de difficulté depuis le début de la saison. Et pour l’ex-défenseur du FC Barcelone, il ne fait aucun doute que c’est Arkadiusz Milik qui lui a posé le plus de problème. Le Niçois met également Dimitri Payet dans le lot en raison de sa relation technique très affinée avec le Polonais de l’OM.

Todibo très élogieux sur Milik et Payet

« Milik, cette année, m’a posé quelques problèmes. Il se cherche toujours avec Payet, il est chiant à jouer » a lancé Jean-Clair Todibo, qui a affronté Arkadiusz Milik lors du match à rejouer entre l’OM et Nice à huis clos à Troyes. L’ancien défenseur de Barcelone et de Toulouse s’est par ailleurs exprimé sur un autre joueur de l’Olympique de Marseille, William Saliba, avec qui il faisait la paire la saison dernière à Nice. Jean-Clair Todibo a expliqué qu’il avait tenté de convaincre le capitaine de l’Equipe de France espoirs de rester à Nice… en vain, le joueur sous-contrat avec Arsenal ayant fait le choix de rejoindre Marseille pour une année en prêt. « Chacun fait ses choix, je lui souhaite le meilleur. C’est un grand garçon. Mais je l’ai appelé pour lui dire que le projet de Nice était très bon pour lui. Il a choisi l’OM » a lancé Jean-Clair Todibo. Au vu du début de saison exceptionnel de Saliba à Marseille, nul doute que cela doit laisser de gros regrets à Nice…