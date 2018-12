OM : Milik en attaque, Naples s’en mêle et ça fait mal

Dans : OM, Mercato.

La quête d’un attaquant est un sujet sérieux à Marseille, mais le problème, c’est que cela fait plus d’un an que cela dure.

Personne ne parvient à faire l’unanimité devant, et cela finit forcément par poser problème à Rudi Garcia. Le mercato d’hiver parviendra-t-il à corriger cela ? Pas évident tant il est difficile de trouver un buteur en forme et au niveau requis à un prix abordable en pleine saison. C’est pourquoi la piste menant à Arkadiusz Milik avait tout de même du sens, l’international polonais ne parvenant pas à devenir un titulaire indiscutable à Naples. Alors que le club de Campanie est éliminé de la Ligue des Champions, un départ vers l’OM pourrait permettre à Naples de récupérer de l’argent, et à Marseille d’enfin avoir un avant-centre capable de faire l’unanimité.

Mais selon la radio Kiss Kiss Napoli, le président Aurelio De Laurentiis a déjà prévenu que, malgré l’élimination, il ne souhaitait voir aucun départ cet hiver, afin de donner à Carlo Ancelotti les meilleures chances d’aller titiller la Juventus pour le titre, même si la Vieille Dame compte déjà huit points d’avance. En tout cas, le message est passé, et il ne sera pas évident pour l’OM de faire craquer Naples sur l’un de ses jokers en attaque.