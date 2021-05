Vente OM : Thibaud Vézirian remet le feu

Dans : OM.

La venue en France de Frank McCourt au moment où la vente de l'OM est annoncée comme imminente par quelques insiders excite les réseaux sociaux. Thibaud Vézirian alimente le buzz.

A la surprise générale, Frank McCourt est arrivé dimanche en France, le propriétaire de l’Olympique de Marseille faisant le déplacement à Metz pour suivre la dernière sortie de la saison 2020-2021 pour la formation de Jorge Sampaoli. On ne sait pas ce que le milliardaire américain a pensé de la fin de match et de la VAR, mais sa présence sur le sol français contribue à exciter les réseaux sociaux. A la fois parce que McCourt est à priori là pour parler du mercato et fixer avec Pablo Longoria la feuille de route pour le prochain mercato, mais aussi parce que c’est cette semaine que les insiders promettent qu’il y aura du neuf au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille. Un hasard qui selon eux n’en est pas un, même si cela fait plusieurs fois que la date de la vente supposée est annoncée comme imminente.

Présent dimanche soir en live sur les réseaux sociaux, Thibaud Vezirian, le maître à penser des insiders, ne s’est pas exprimé directement sur le sujet de la vente de l’OM, mais à une question rusée, il a répondu de manière positive. Rebondissant sur une remarque de Vezirian, qui avait annoncé il y a quelques semaines qu’il affait faire très beau rapidement à Marseille, un clin d'oeil au rachet du club phocéen, un supporter marseillais lui a demandé si « il fera chaud sur Marseille cette semaine ? ». Autrement dit, faut-il s’attendre à du mouvement dans le dossier du rachat de l’OM par le prince saoudien Al Waleed bin Talal. Et la réponse de Thibaud Vezirian a été sans détour : « Oui c’est inéluctable ! Il va faire beau chez vous ces prochains temps ». De quoi forcément alimenter le buzz sur ce sujet, même si cette fois il sera dur de faire croire que la vente est toujours d'actualité si dans une semaine rien ne s'est passé.