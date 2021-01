OM : Coup de pression sur Milik, ça change tout !

Dans : OM.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, l’Olympique de Marseille aimerait recruter Arkadiusz Milik.

Placardisé à Naples et en fin de contrat dans six mois, l’international polonais de 26 ans a tout du grand attaquant si recherché par l’OM sur le marché des transferts. Les prestations de Dario Benedetto étant décevantes ces dernières semaines, à l’image de son match raté à Dijon samedi. La venue d’un buteur semble donc plus que jamais indispensable pour le club phocéen. Les négociations ne sont toutefois pas simples entre Naples et l’OM au sujet de Milik, le président Aurelio De Laurentiis réclamant près de 15 ME pour un joueur en fin de contrat dans six mois.

Tout pourrait néanmoins se décanter d’ici la fin du mercato car du côté de Milik, on souhaite partir au plus vite de Naples. Une volonté renforcée au cours des dernières heures par les déclarations du président de la fédération polonaise, Zbigniew Boniek. « S'il ne change pas de club et qu’il reste à Naples jusqu'au terme de la saison, je ne pense pas qu'il puisse participer à l'Euro. C'est une situation surprenante. Je comprends la position du Napoli, qui a beaucoup aidé le joueur » a fait savoir l’ancien international polonais au micro de Radio Kiss Kiss Italia. Un énorme coup de pression qui change tout pour Milik, dont l’intérêt est plus que jamais de quitter Naples. Mais du côté du stade Diego Armando Maradona, le sulfureux Aurelio De Laurentiis ne souhaite faire aucun cadeau au vice-capitaine de la Pologne, après ce que dernier ait refusé de prolonger son contrat au-delà de 2021. Reste maintenant à voir si cette situation profitera à Marseille, qui attend la brèche pour s’immiscer avec la proposition fatidique…