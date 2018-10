OM : Micoud pose la question qui fâche sur l'arbitre d'OM-PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Depuis dimanche soir, cela s'excite sur la fameuse action de la 86e minute du match OM-PSG, lorsque Kostas Mitroglou a pensé avoir réussi à marquer le but de l'égalisation marseillaise, quelques secondes après que l'arbitre n'ait sifflé une faute supposée de Kevin Stootman sur Marquinhos. Pour Johan Micoud, Benoit Bastien s'est lourdement trompé, et l'ancien joueur de se demander pourquoi ce dernier n'avait pas laissé l'action se terminer avant de faire ensuite appel à la VAR.

« Le résultat est injuste si on se réfère à l’erreur d’arbitrage. Mais sur la deuxième mi-temps, je trouve que le PSG a quand même été plus tranquille, plus cohérent, d’autant plus que Marseille a souffert physiquement. Il y avait plus d’écart entre les lignes. Techniquement le PSG s’est ajusté et les Parisiens ont beaucoup moins souffert. L’OM a payé ses efforts de la première mi-temps (...) Sur la faute d’arbitrage, ce qui est grave c’est qu’il est bien placé et qu’il voit l’action. Je ne suis pas trop fan du VAR, mais maintenant ça existe alors autant que les arbitres en tiennent compte dans leurs décisions. L’arbitre n’est pas masqué, il s’est trompé en se précipitant. Il avait le temps, et plutôt que de siffler, il pouvait revenir éventuellement après s’il a des doutes en utilisant le VAR. Pourquoi a-t-il sifflé si vite ? », s'est interrogé, sur la chaîne L'Equipe, Johan Micoud.