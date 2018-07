OM : Mettre 28 ME pour Payet, West Ham s'interroge

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Proposé à West Ham par ses agents, Dimitri Payet peut-il réellement revenir chez les Hammers ?

La question mérite d’être posée tant Manuel Pellegrini souhaite l’achat d’un meneur de jeu capable de diriger son équipe, et que le capitaine marseillais a déjà montré qu’il pouvait s’imposer en Premier League. Mais comme le rappelle The Guardian, le passif entre le Réunionnais et le club londonien, avec son départ tumultueux en janvier 2017 afin de revenir à Marseille, risque de peser lourd. Qualifié de « traitre » par le vice-président de West Ham lors de sa signature à l’OM, Payet a ses partisans parmi les supporters de West Ham, mais a surtout beaucoup d’ennemis pour qui ce départ en cours de saison ne pourra pas être pardonné.

Une donnée qui risque de rendre ce transfert très difficile, si tant est qu’il ait été réellement envisagé à un moment. Néanmoins, le journal anglais persiste et signe, le manager chilien de West Ham apprécie plus que tout le profil de Dimitri Payet, et ses dirigeants ont prévu de faire de grosses dépenses pour lui permettre de remettre les Hammers dans la première partie de tableau anglaise. Au point de faire craquer l’OM, avec les murmures d’une offre à 28 ME si jamais cet intérêt devait se concrétiser ? Difficile à dire, même si du côté de Marseille, on doit aussi se demander à quoi jouent les représentants de Payet avec ces discussions en plein mercato.