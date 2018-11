OM : « Mercato de merde, joueurs de merde », René Malleville disjoncte

Dans : OM, Ligue 1.

La nuit de dimanche à lundi n'a pas calmé René Malleville et l'emblématique supporter de l'Olympique de Marseille était en furie au moment de parler de la déroute de l'OM à Montpellier. Sur le site du Phocéen, il a dit sa façon de penser et personne n'échappe à la vindicte d'un René Malleville qui est monté dans les tours. Pour lui, tout est à revoir et l'Olympique de Marseille est clairement embarqué dans une galère actuellement.

Avec sa faconde habituelle, René Malleville a distribué les gifles. « Vous avez été lamentables, j’ai honte de mon club. On sera toujours là pour soutenir l’OM, mais on soutient l’identité, droit au but. Comment pouvez-vous ce lundi matin vous regarder dans la glace et sortir dans la rue en regardant les Marseillais en face ? Vos êtes tous dans le même panier, l’entraîneur, le directeur sportif, Eyraud ! Mercato de merde, joueurs de merde, combinaisons de merde (...) Il n’y a aucun de solidarité dans cette équipe. Il y a un problème de personne dans ce club, réunissez vous et faites le ménage. J’adore Florian Thauvin, mais quand je l’entends dire qu’il ne restera que si y’a la Ligue des champions, mais il faut la mériter et c'est pas comme il a joué dimanche soir qu'on y arrivera (...) Eyraud, tu vas me les bouger ces mecs ! Du remps de Tapie, il descendait dans les vestiaires et ça gueulait (...) Il y a des gens, l’OM c’est leur vie et ils vont passer une semaine de merde, je ne parle même pas du match de jeudi. On est sixième de Ligue 1 et l'an dernier vous aviez perdu cinq matches en tout dans la saison, là on est déjà à la cinquième après douze matches, comment on fait ? », s'interroge le populaire supporter de l'Olympique de Marseille.