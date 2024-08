OM ‍: Medhi Benatia fait une folle promesse ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est déjà montré particulièrement actif cet été lors du mercato. Les Phocéens veulent encore frapper fort à en croire les dires de Medhi Benatia.

Roberto De Zerbi et ses hommes ont parfaitement débuté la nouvelle saison de Ligue 1 avec un succès cinglant à Brest samedi dernier. L'entraîneur italien avait l'occasion de voir son collectif à l'oeuvre, dont certaines recrues. Et beaucoup de joueurs ont apporté satisfaction en Bretagne. De bon augure pour la suite des événements, même si l'OM veut encore recruter en cette fin de mercato, avec comme priorité, un joueur offensif. Il ne faut également pas mettre de côté les départs. Beaucoup de travail attend donc Pablo Longoria et Medhi Benatia. Ce dernier est sur pas mal de fronts et ne compte pas décevoir les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille.

L'OM va encore frapper sur le marché des transferts

Ces dernières heures, une vidéo de Benatia dans un avion entouré de fans de l'OM fait parler sur la Canebière. Dans cette dernière, on peut notamment voir le Marocain s'adresser aux amoureux du club phocéen en indiquant : « J’espère que vous êtes contents du mercato. Et ce n’est pas fini ». En plus d'un attaquant, un ailier, un milieu de terrain et même un défenseur pourraient rejoindre les rangs de la formation de Roberto De Zerbi. De quoi rassurer l'Italien sur les futures ambitions de l'Olympique de Marseille, qui veut jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. L'Italien sait que tous les postes devront être doublés mais aussi que les indésirables du moment trouvent un nouveau club, sous peine de devoir faire avec à contre-coeur dans les prochaines semaines. La fin de ce marché des transferts estival à l'OM sera bouillante, pour le plus grand plaisir de supporters phocéens gonflés à bloc comme rarement ces derniers temps.