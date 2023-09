OM ‍: McCourt veut vendre, ça sent bon pour l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM vient de changer d'entraineur, mais sur la planète Marseille, cela chauffe surtout avec la perspective de voir Zinedine Zidane signer à l'avenir en cas de rachat du club par l'Arabie Saoudite. D'autant plus que Frank McCourt, le propriétaire, est de plus en plus ouvert à une vente.

Aucune communication officielle n’est venue étayer cet emballement soudain. Mais au lendemain d’une grosse crise de gouvernance à l’Olympique de Marseille, qui se termine doucement avec un changement d’entraineur et une direction regonflée à bloc, la possibilité de voir l’OM être vendu prochainement est de plus en plus régulièrement évoquée. Le Prince d’Arabie Saoudite a lancé les hostilités en annonçant qu’il comptait multiplier les achats dans le sport et notamment le football, après avoir récupéré le club anglais de Newcastle. Se payer un autre grand club européen est forcément dans toutes les têtes, et Marseille fait figure de destination idéale.

Zidane prêt à signer à l'OM à une condition

De plus, ce jeudi, dans la quête de Pablo Longoria pour un nouvel entraineur, Mundo Deportivo affirme que Zinedine Zidane a été contacté. Si le maestro a refusé le poste, il a laissé entendre qu’il accepterait de s’asseoir sur le banc du Vélodrome en cas de reprise du club par l’Arabie Saoudite. Une tendance confirmée brutalement dans la soirée par France Bleu Provence, pour qui l’ancien meneur de jeu des Bleus a bien un accord avec le pays du Golfe pour être le big boss du secteur sportif de l’OM en cas d’opération de rachat du club.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Les choses se mettent donc doucement en place, alors qu’une vente en fin de saison, soit dans quelques mois, est désormais évoquée. Pour cela, il faudra que Frank McCourt soit un peu plus ouvert que récemment à l’idée de céder son club. Le propriétaire américain avait été contacté l’été dernier, mais avait fait savoir qu’il n’était pas vendeur, à moins d’une offre complètement démente. Selon l’informateur Marwan Belkacem, cette position a évolué et McCourt a bien la volonté de vendre, même si sa gourmandise financière est réelle.

McCourt est vendeur. Exigeant, mais vendeur.

« Je n'ai aucun avis là-dessus, je sais simplement que des journalistes qui ne versent pas là-dedans sont au courant que McCourt veut vendre mais pas à n'importe quel prix, et qu'il y a eu des approches », a livré l’informateur sur X (ex-Twitter) histoire de souligner que les informations sur la Vente OM commençaient à fuiter en dehors des réseaux habituels, avec des sources de plus en plus affirmatives sur l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’OM.

⏳🇸🇦🇫🇷🇸🇦🇫🇷 ⏳ — مؤيد محجوب Moaid Mahjoub (@moaidmahjoub) September 28, 2023

Pour les suiveurs attentifs des réseaux sociaux, les indices pullulent également même s’ils sont beaucoup moins fiables que les médias évoqués. Le compte d’un homme d’affaire saoudien nommé Moaid Mahjoub et proche de la famille royale a encore une fois faire monter la température en laissant entendre que la France et l’Arabie Saoudite seraient bientôt étroitement liés, sous-entendant que l’OM pourrait passer sous pavillon saoudien, le tout avec un petit émoji en sablier pour montrer que le temps jouait en la faveur de cet évènement. En attendant, le sablier tourne pour le club marseillais avec très peu de temps pour Gennaro Gattuso pour remobiliser son équipe en vue du match face à Monaco de samedi.