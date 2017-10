OM : McCourt veut révolutionner le Vélodrome et faire un show à l'américaine !

Dans : OM, Ligue 1.

Lorsqu’il a racheté l’Olympique de Marseille en octobre 2016, Franck McCourt a promis aux supporters du club phocéen qu’ils allaient vivre la meilleure « fan expérience » de France.

Pour l’instant, les spectateurs du Stade Vélodrome n’ont pas encore perçu de gros changements dans les tribunes. Mais cela pourrait bien évoluer rapidement à en croire les informations de RMC Sport. En effet, la radio révèle que le club marseillais travaille en coulisses pour récupérer l’exploitation commerciale du stade, d’où les négociations intensives avec Arema, actuel gestionnaire de l’enceinte du Boulevard Michelet.

Au-delà de récupérer quelques chèques grâce à l’organisation de certains concerts et/ou spectacles, l’OM souhaite faire du Stade Vélodrome un véritable show à l’américaine. Attaché aux couleurs traditionnelles du club, Jacques-Henri Eyraud souhaiterait un stade avec « plus de bleu et blanc, couleurs OM, au niveau des sièges et de la panneautique ». Par ailleurs, la direction actuelle du club est particulièrement fan des jeux de lumière qui pourraient être mis en place lorsque l’équipe de Rudi Garcia fera trembler les filets adverses ou à l’entrée des joueurs sur la pelouse. Une idée qui devrait diviser chez les supporters de l’OM.

Un tunnel vitré comme aux States pour les VIP ?

Enfin, et c’est une idée du propriétaire Frank McCourt en personne, l’OM souhaite totalement transformer le tunnel de l’Orange Vélodrome. L’idée ? Un tunnel vitré, pour que les spectateurs « les mieux placés - et les plus fortunés - puissent voir les joueurs dès la sortie des vestiaires ». Ce genre de tunnel vitré existe désormais à Manchester City et dans la majorité des stades de football américain. Quoi qu’il en soit, l’OM veut un Stade Vélodrome modernisé. Cela aura forcément un coût, et donc une probable incidence sur les tarifs pratiqués pour les supporters.