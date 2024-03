OM ‍: Gasset répond à Riolo sur le cas Moumbagna

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Lors du match retour d'Europa League à Villarreal, Jean-Louis Gasset n'a pas donné une seconde de jeu à Faris Moumbagna. De quoi faire rire Daniel Riolo qui pense le plus grand mal de l'attaquant recruté par Marseille au mercato d'hiver.

« Je fais remarquer qu’on n’a pas vu Moumbagna, on m’avait dit que c’était lui le remplaçant d’Aubameyang. Ça veut donc dire qu’il n’est pas assez bon pour être numéro 2 (…) J’ai peur que les échos qu’on avait relayés soient vrais (…) Sur un gros match, il n’a même pas joué un peu, ça doit être une flèche ». Au lendemain de la défaite de l'Olympique de Marseille en Europa League, Daniel Riolo avait vidé son sac dans l'After, le journaliste de RMC criant à l'imposture concernant Faris Moumbagna, l'attaquant international camerounais arrivé de Norvège lors du mercato d'hiver pour 8 millions d'euros. On le sait le joueur de l'OM avait répondu de manière très virulente à une première charge de notre confrère, et ce dernier ne l'a évidemment pas raté en voyant que Moumbagna n'avait pas joué contre Villarreal. Pour Jean-Louis Gasset, tout s'explique.

Gasset ne dézingue pas son attaquant

Avant le déplacement de l'Olympique de Marseille, dimanche à Rennes, l'entraîneur de l'OM a évoqué le cas de Faris Moumbagna et notamment son temps de jeu depuis qu'il a signé avec le club phocéen. Même s'il a déjà marqué deux buts en Ligue 1 (contre Metz et Clermont), l'attaquant de 23 ans doit encore patienter, et Jean-Louis Gasset de préciser pourquoi il ne l'avait pas utilisé jeudi dernier à Villarreal. « L’effectif était construit de manière à éviter le scénario catastrophe. Quand je me suis retourné pour voir qu’il y avait sur le banc, il restait deux jeunes de 18 ans et deux attaquants. J’ai fait rentrer Aubameyang et Harit à la mi-temps. Il y a des postes où je tire la corde avec des joueurs. Et dans d’autres systèmes, il n’y a pas forcément assez de places. Moumbagna rentre quand il peut comme face à Clermont où il a marqué. Il faut être patient. Son tour viendra, peut-être dimanche à Rennes », a précisé le technicien marseillais, conscient qu'il doit gérer un effectif assez conséquent et garder tout le monde sous pression.