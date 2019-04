OM : McCourt supplié de faire de Zubizarreta le boss du club !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Directeur sportif de l’Olympique de Marseille depuis novembre 2016, Andoni Zubizarreta a un rôle plutôt flou dans la cité phocéenne. Homme au réseau immense, il n’est pas le décideur principal du mercato à Marseille, où Rudi Garcia a les pleins pouvoirs. Et cette situation a assez duré selon Manuel Amoros. Ancien grand joueur de l’OM, l’ex international français a confié dans une interview accordée au Phocéen que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud devaient impérativement faire de l’Espagnol le réel patron du sportif à Marseille, comme Monchi l’a été à Rome et à Séville par exemple. Cela devient presque urgent au vu de la situation actuelle…

« Mon avis est qu'on n'exploite pas assez Andoni Zubizarreta. Il a des connaissances dans le monde entier et on ne s'en sert pas pour recruter. Par exemple, pourquoi n'a-t-on pas pris de joueurs venant de Liga, qu'il connait parfaitement ? J'entends dire que Rudi Garcia a les pleins pouvoirs sur le recrutement, alors pourquoi l'avoir fait venir comme directeur sportif ? C'est quand même dommage que l'OM n'exploite pas le potentiel de quelqu'un comme Zubizarreta. Il aurait pu, par exemple, nous aider à récupérer de jeunes joueurs du Barça qui ne demandent qu'à éclore à l'OM » a confié Manuel Amoros, avant de conclure. « J'entends maintenant qu'Arsenal souhaite le faire venir, et je comprends qu'il réfléchisse à cette proposition. On ne lui fait pas confiance sur les joueurs qu'il soumet, donc c'est compliqué pour lui. Si l'OM veut le garder la saison prochaine, il faut lui faire confiance pour le recrutement. Si c'est pour faire ce qu'il fait aujourd'hui, ça ne sert à rien. Il vaut mieux qu'il parte faire son boulot à Arsenal, où il sera plus reconnu qu'à l'OM » a regretté un Manu Amoros dépité, dont l’avis est partagé par une très grande majorité des supporters olympiens.