OM ‍: McCourt stoppe brutalement le mercato de Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif depuis le début du mercato, l’OM a dépensé pour 85 ME sans compter les options d’achat de Valentin Carboni, Lilian Brassier et Pierre-Emile Hojbjerg. Il est temps pour Frank McCourt de calmer les ardeurs de Pablo Longoria et d’exiger des départs avant d’investir de nouveau.

Depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a mis les moyens pour offrir à Roberto De Zerbi une équipe à son image à l'Olympique de Marseille. Avec l’autorisation de Frank McCourt, le président de l’OM a payé 26 ME pour Greenwood, 25 ME pour Wahi, 12 ME pour Koné, 10 ME pour Meïté, 4 ME pour Rulli, idem pour Cornelius et 2 ME pour De Lange. A tous ces transferts, il faudra ajouter l’été prochain les prêts avec option d’achat automatique de Brassier et Hojbjerg et celui (non obligatoire) de Carboni, ce qui pourrait faire augmenter de près de 50 ME la facture totale. Frank McCourt a été très généreux, mais le propriétaire américain de l’OM reste un homme d’affaires et par conséquent, il sait dire stop quand cela est nécessaire.

A en croire les informations de La Provence, le natif de Boston a fait savoir à sa direction sportive qu’il était temps de dégraisser même si cela a déjà été fait en partie avec les départs de Ndiaye, Vitinha, Sarr, Clauss ou encore Aubameyang. « La réalité, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup, voire plus du tout d'argent. Il va falloir être malin, inventif et un petit peu chanceux » fait savoir un dirigeant important de l’OM dans les colonnes du quotidien régional. La priorité des prochains jours est donc de se débarrasser de plusieurs joueurs indésirables tels que Mbemba, Gigot et Veretout, qui s’entraînent avec la réserve et qui n’entrent pas dans les plans de Roberto De Zerbi.

L'OM veut se renforcer... mais doit d'abord vendre

« Si personne ne voulait d'eux, on pourrait comprendre, être indulgent... Mais là, ils ne facilitent rien. Jouer au foot n'est visiblement pas leur priorité. On a pris des risques en recrutant, maintenant on doit récupérer de l'argent. Certes ils sont dans leur droit, mais ils portent préjudice au club » fulmine un dirigeant de l’OM. Il y a de quoi l’avoir mauvaise au sein de l’état-major phocéen, qui a accepté plusieurs offres pour les trois lofteurs, mais ces derniers trainent des pieds et refusent de partir pour le moment malgré des offres lucratives en Arabie Saoudite pour certains, dont Mbemba, qui pourrait prochainement se résoudre à rejoindre la Saudi Pro League.

Une situation de stand-by qui bloque le mercato de l’Olympique de Marseille, qui envisage de vendre certains joueurs intéressants dans la rotation de l’effectif tels que Meïté ou Harit -éblouissant à Brest samedi en Ligue 1- pour faire entrer un peu d’argent frais. Quoi qu’il en soit, malgré les besoins à certains postes (ailier gauche, avant-centre), l’OM va devoir vendre avant de pouvoir recruter de nouveau. Car même s’il est généreux, Frank McCourt n’a pas l’intention d’être élu pigeon de l’année 2024.