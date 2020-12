Vente OM : McCourt reste, et pour de longues années !

Dans : OM.

Très présent médiatiquement cette semaine, Mourad Boudjellal a une nouvelle fois relancé le feuilleton de la vente de l’Olympique de Marseille.

Associé à Mohamed Ajroudi cet été, l’ancien président du Rugby Club de Toulon ne semble plus réellement engagé au côté de l’homme d’affaires tunisien, dont le projet de rachat de l’OM a échoué. Echaudés par l’attitude du clan Ajroudi durant tout l’été, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont assigné le Tunisien en justice, tout en confirmant via un communiqué que l’Américain n’était pas intéressé par une vente de l’OM à Mohamed Ajroudi et à Mourad Boudjellal. Et si d’autres investisseurs pourraient soumettre une offre à Frank McCourt, le natif de Boston n’est pas dans l’optique de vendre le club à court terme selon le journaliste de l’AFP, Emmanuel Barranguet.

« Je n’y crois plus, j’ai beaucoup bossé sur le dossier Ajroudi. Au début j’y croyais, aujourd’hui je n’y crois plus. La sortie de Mourad (Boudjellal) c’est 4e fois qu’il remet une pièce dans la machine. Je pense que ce projet ne peut pas aboutir. Si tu parles au clan McCourt c’est un ou deux emails avec une relance, ce n’est pas une offre concrète. Le plan Ajroudi est trop mal barré. J’ai entendu parler d’une autre candidature, il y a d’autres personnes intéressées, on ne peut pas en dire d’avantage car les infos ne sont pas assez solides. Des chinois ? Non, mais je pense ce n’est pas pour tout de suite. McCourt ne vendra pas maintenant, ça sera à un horizon plus lointain. Je pense que tout ça c’est de l’agitation. (…) Je pense que c’est plusieurs années, McCourt n’a pas le comportement de quelqu’un qui part en courant » a commenté sur FC Marseille le journaliste, visiblement bien informé au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille, et qui n’imagine pas Frank McCourt céder le club phocéen dans les prochains mois.