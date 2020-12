Vente OM : McCourt exige 200ME pour Marseille

Dans : OM.

Même si Frank McCourt a balayé l'idée d'une vente de l'Olympique de Marseille il y a quelques mois, le milliardaire américain aurait trois propositions.

Sujette de nombreux fantasmes, la vente de l’Olympique de Marseille a animé tout l’été, sans que cela se concrétise. L’opération menée par le duo Ajroudi-Boudjellal ayant tourné au fiasco, on semblait être tranquille pour au moins quelques mois. Mais, à l’occasion de la sortie de son livre « J’en savais trop » écrit avec Arnaud Ramsay, l’ancien président du RC Toulon a remis le couvert. Se confiant ce mercredi dans Ouest-France, Mourad Boudjellal affirme que Frank McCourt a réellement le désir de vendre plus ou moins rapidement et que le milliardaire bostonien a des offres très sérieuses sur son bureau, dont une à laquelle il est associé directement.

Pour Mourad Boudjellal, Frank McCourt finira par lâcher prise compte tenu des propositions financières et des conditions économiques actuelles. « Un projet X avec des étrangers ? Oui, nous avons créé un groupe WhatsApp sur le canal duquel nous échangeons en permanence. Rien ne filtre en dehors de ce cercle fermé. Si nous avons fait une offre ? Oui. Elle figure sur le bureau de Frank McCourt. Mais j’en connais au moins deux autres. Le prix de l’OM ? McCourt le situe à 200 millions d’euros. Le but, c’est que tout ça arrive bien… Tôt ou tard, McCourt vendra. Ce n’est qu’une question de temps. Et je vous l’ai dit, je suis patient, ça se fera. L’intérêt de McCourt, c’est de vendre. Sinon, il va creuser un gouffre financier. Avec son stade vide de 67 000 places, les problèmes de paiement de Mediapro, etc. », annonce l’ancien homme fort du rugby toulonnais. Sachant que Frank McCour a menacé Mourad Boudjellal d'un procès, le deal n'est pas encore signé malgré l'optimiste de ce dernier.