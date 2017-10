OM : McCourt raconte son pétage de plomb pendant OM-PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Il y a des matches nuls qui semble résonner comme des victoires et c'est le cas ce lundi du côté de Marseille. Alors que l'on pourrait être déçu dans le clan de l'OM après avoir laissé filer à la dernière seconde un succès face au Paris Saint-Germain, une certaine euphorie règne toujours dans la cité phocéenne.

Invité de La Provence, Frank McCourt est revenu sur ce Marseille-Paris, et le milliardaire américain avoue qu'il a totalement disjoncté lorsque l'OM a ouvert le score grâce à Luiz Gustavo. « Je suis très fier de l'équipe. Je suis fier de leurs efforts et de la progression de notre projet. Bien entendu j'étais déçu comme tout le monde que nous n'ayons pas réussi à gagner. Mais d'un autre côté, j'étais vraiment satisfait et très fier du comportement de cette équipe. Sur le but de Gustavo, j'ai sauté si haut que j'ai presque atterri sur la pelouse depuis mon siège », a raconté, avec malice, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, qui espère probablement que son OM réussira à renouveler ce genre de performance, avec cette fois la victoire et les trois points au bout.