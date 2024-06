OM ‍: McCourt paie 70 ME pour éviter le drame

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM se présente ce mercredi devant la DNCG et comme les années précédentes, Frank McCourt s’est engagé à combler le déficit.

Ces derniers jours, l’actualité de l’Olympique de Marseille tourne principalement autour de Sergio Conceiçao, et c’est bien normal. Pablo Longoria espère boucler d’ici la fin de la semaine l’arrivée de l’entraîneur portugais, libre depuis la résiliation de son contrat avec le FC Porto, et qui se fait toujours désirer. Les discussions avancent dans le bon sens et l’accord ne semble plus très loin entre les deux parties. Au milieu de cette actualité brûlante, les rumeurs de vente de l’OM continuent d’affluer mais pendant ce temps, Frank McCourt est dans le concret, bien loin des spéculations qui circulent autour de l’avenir de son club.

OM : Sergio Conceiçao arrive d'ici 48 heures ! https://t.co/GGuhPeBVq5 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2024

Et pour cause, L’Equipe indique dans son édition du jour que le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois engagé à combler le déficit du club lors du passage devant la DNCG ce mercredi. Le quotidien sportif révèle que pour cette saison, le déficit du club phocéen est estimé à 70 millions d’euros, un déficit que Frank McCourt s’est engagé à combler « une grande partie sur ses fonds propres », rapporte le média spécialisé. Une preuve de plus que malgré les critiques à son encontre, dont certaines sont justifiées, Frank McCourt met au pot pour maintenir son club à flot, même si les supporters aimeraient voir davantage d’ambition sur le mercato.

L'OM espère éviter les sanctions de la DNCG

Ce passage devant la DNCG sera par ailleurs crucial dans l’optique du marché des transferts estival car rappelons que l’hiver dernier, le gendarme financier du football français avait encadré la masse salariale de l’OM ainsi que les indemnités de transfert du club phocéen. Avec l’appui de Frank McCourt, le président olympien Pablo Longoria espère pouvoir défendre au mieux le dossier de l’Olympique de Marseille pour éviter cette fois d’avoir les mains liés par d’éventuelles sanctions de la DNCG. Ce qui permettrait à Marseille d’être totalement libre sur le mercato, où il faudra être ambitieux pour coller avec le standing d’un entraîneur tel que Sergio Conceiçao.