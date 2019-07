OM : McCourt ne lâche pas Marseille et il le prouve

Dans : OM, Ligue 1.

Les temps sont durs pour l’Olympique de Marseille, épinglé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et qui doit la jouer malin pour se renforcer au mercato. Néanmoins, la motivation de Frank McCourt n’est pas entamée. Le propriétaire américain de l’OM est toujours ambitieux, et il n’a aucunement l’intention de lâcher son club. Histoire de prouver à tout le monde qu’il était toujours présent et afin de faire taire quelques rumeurs sur les réseaux sociaux, il a d’ailleurs fait son retour dans l’actualité du club phocéen.

En effet, Mathieu Grégoire rapporte que Frank McCourt était tout simplement présent au côté de Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta pour l’entraînement des Marseillais ce mardi en Angleterre, où la délégation marseillaise est en stage. « Frank McCourt a assisté à l’entraînement de l’OM en fin de matinée. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta sont aussi sur zone, pour la journée » a indiqué le journaliste de L’Equipe, sans préciser si la présence de Frank McCourt en Angleterre a permis quelques avancées sur le thème du mercato.

