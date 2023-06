OM ‍: McCourt en a marre, il prévient Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été plus que jamais, Pablo Longoria sera jugé par Frank McCourt sur le volet des ventes de joueurs et sur sa capacité à valoriser des joueurs recrutés deux ou trois ans auparavant avec de gros transferts vers l’étranger.

L’été dernier, Pablo Longoria a commencé à satisfaire Frank McCourt en bouclant quelques ventes pour 10 millions d’euros ou plus. Duje Caleta-Car à Southampton, Bamba Dieng à Lorient ou encore Gerson à Flamengo. Tous ces transferts ont permis à l'Olympique de Marseille de récupérer une somme avoisinant les 40 millions d’euros, chose très rare ces dernières années à Marseille. Mais au vu des investissements récents, Frank McCourt attend encore davantage.

L’idée n’est pas de vendre tous les bijoux de famille et d’avoir une équipe moins compétitive mais au contraire d’entrer dans un cercle vertueux avec de grosses ventes permettant de se bâtir un budget plus conséquent afin ensuite de pouvoir recruter de gros joueurs et briller en Ligue des Champions. A en croire La Provence, Frank McCourt sera impitoyable avec Pablo Longoria sur le volet des ventes durant ce mercato estival.

Trois gros départs espérés par McCourt cet été

Le propriétaire américain de l’OM attend deux à trois ventes à hauteur de 15 millions d’euros ou plus et des joueurs ont déjà été identifiés. Désireux de garder une certaine continuité dans l’effectif, Pablo Longoria ne touchera pas aux joueurs recrutés l’été dernier. Mbemba, Clauss ou encore Veretout n’ont donc aucune chance de partir -sauf offre délirante-. En revanche, le constat est bien différent pour Mattéo Guendouzi, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder.

Le Français, l’Argentin et le Turc ont été identifiés comme les trois joueurs à forte valeur marchande susceptibles de quitter le club cet été et pour qui de grosses ventes sont possibles. Néanmoins, il faudra convaincre les joueurs et les agents. Or pour le moment, seul Guendouzi très courtisé en Premier League, est enclin à faire ses valises. Des départs seront de toute façon indispensables pour Marseille, qui vise huit à neuf départs en comptant les retours de prêt de Nuno Tavares ou encore de Bailly pour autant d’arrivées cet été. Mais il ne sera possible de recruter environ neuf joueurs que si de grosses ventes ont été réalisées. Pablo Longoria est prévenu, Frank McCourt ne rigolera pas sur ce point lors du mercato estival.