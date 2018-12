OM : McCourt dit yes à cette énorme vente au mercato

Dans : OM, Mercato.

Leader offensif de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a prévenu en début de saison : seule une présence de son équipe sur le podium et donc dans la prochaine Ligue des Champions lui permettrait de continuer son aventure.

Le champion du monde français veut disputer l’épreuve reine sur le plan européen, et cela se comprend étant donné son état de forme depuis son retour à l’OM en janvier 2016. L’absence de prolongation depuis juillet 2017, et donc d’augmentation de salaire, l’a fait sortir du podium de la grille salariale. Et à l’heure actuelle, un nouveau contrat n’est pas à l’ordre du jour. La tendance serait même bien différente puisque selon L’Equipe, l’OM a mandaté plusieurs agents pour commencer à lui trouver un point de chute pour l’été prochain.

L’idée serait d’obtenir la meilleure offre afin de récupérer entre 40 et 45 ME pour son ailier. La raison ? Frank McCourt estime avoir mis suffisamment d’argent désormais pour que le club s’autofinance sur le marché des transferts l’été prochain, et seule une grosse vente permettra de pouvoir recruter aisément. Florian Thauvin est non seulement le joueur à la plus grande valeur marchande, mais il semble en plus avoir fait le tour de la question à Marseille, où un groupe usé ne se remet pas totalement de la saison 2017-18. L’heure du départ a donc sonné, et l’OM ne veut pas louper cette énorme vente qui conditionnera son futur recrutement.