OM ‍: McCourt désespère, il faut vendre

Par Corentin Facy

Le mercato estival de l’OM est de nature à emballer supporters et observateurs mais du côté de Frank McCourt, on attend désespérément de grosses ventes, ce que le président Pablo Longoria tarde à conclure.

Avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, les dirigeants de l’Olympique de Marseille font quasiment un sans-faute sur le marché des transferts cet été. L’effectif à la disposition de Marcelino a fait un véritable bond qualitatif, ce qui ne sera pas de trop pour passer les deux tours d’accession à la Ligue des Champions.

Un mercato pas encore terminé à 100 %

Selon L’Equipe, quelques ajustements sont encore possibles durant le mois d’août car l’OM cherche encore un latéral polyvalent afin de doubler les postes de Jonathan Clauss et de Renan Lodi ainsi qu’un milieu offensif pour le couloir gauche dans le 4-2-3-1 du nouveau coach olympien. L’enthousiasme est à son maximum dans les travées d’un Vélodrome qui sera plein comme un œuf ce mercredi pour la réception du Bayer Leverkusen à l’occasion du dernier match amical de l’été.

Mais de son côté, Frank McCourt n’est pas aussi emballé par les supporters du mercato réalisé par le duo Longoria-Ribalta. Certes, l’homme d’affaires américain apprécie la malice de la direction dans son recrutement et se satisfait de voir les supporters heureux comme c’est actuellement le cas. En revanche, le propriétaire de l’Olympique de Marseille « se désespère » de voir les plus-values énormes réalisées par les autres clubs français et notamment par l’AS Monaco ou encore le Stade Rennais.

Frank McCourt exige des ventes

Frank McCourt commence sérieusement à se demander à quel moment ce sera le tour de l’OM de vendre un joueur 30, 40 ou 50 millions d’euros. La vente de Cengiz Ünder à Fenerbahçe, actée pour 15 millions d’euros et qui sera bientôt officialisée, est un premier bon signe pour le natif de Boston. Mais il en faudra plus pour le satisfaire pleinement. Au moins une deuxième grosse vente est exigée durant l’été par Frank McCourt. Mattéo Guendouzi, dont la valeur est estimée à près de 30 millions d’euros en Angleterre, a de grandes chances d’être le second sacrifié de l’été. A condition toutefois que les offres soient au rendez-vous alors que West Ham ou encore Aston Villa le suivent depuis plusieurs mois.