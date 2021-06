OM : McCourt craque, le mercato sera explosif

Dans : OM.

A la surprise générale, l’Olympique de Marseille aborde ce mercato estival avec une belle enveloppe financière. Frank McCourt tient ses engagements.

Directeur sportif de l’OM l’été dernier, Pablo Longoria avait été contraint de se serrer la ceinture. Mis à part le transfert de Luis Henrique, le club phocéen s’était contenté de joueurs libres et de prêts. Ce ne sera pas le cas cet été, Frank McCourt ayant bien conscience qu’il est nécessaire de réinvestir afin de monter une équipe compétitive. L’homme d’affaires américain a validé le dossier Gerson, que l’OM va recruter pour 20 ME hors bonus. Les ambitions marseillaises ne vont pas s’estomper en si bon chemin puisque Guendouzi, Thiago Almada ou encore Adli sont également ciblés. L’OM va pourtant enregistrer près de 60 ME de pertes pour la saison 2020-2021 selon L'Equipe.

Un chiffre encore trop important, mais en très nette baisse par rapport à la saison précédente, ce qui laisse entrevoir des jours meilleurs avec un Frank McCourt de nouveau ambitieux et prêt à dépenser. « Pour cet exercice, l'OM peut compter sur les recettes de la Ligue des champions, le prêt garanti par l'État et les aides du gouvernement (allégement des charges, etc.) pour juguler la crise économique liée à la pandémie » précise le quotidien national. Au club, on s’estime surtout très chanceux de pouvoir compter sur un actionnaire aussi solide que Frank McCourt, à l’heure où les Girondins de Bordeaux ont échappé de peu à la catastrophe par exemple. « Ces pertes ne nous empêcheront pas d'avoir une équipe très compétitive la saison prochaine. McCourt est un véritable mécène » s’enflamme en interne un dirigeant de l’Olympique de Marseille, dont la volonté est de faire prendre conscience aux supporters olympiens la chance qu’ils ont de compter Frank McCourt à leurs côtés. Au moment où le #VenteOM enflamme chaque jour la toile, le natif de Boston fait le job. Et s’apprête à remettre de l’argent sur la table.